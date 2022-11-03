«الخارجية الجزائرية»: حضور الرئيس السيسي سبب أساسي في نجاح القمة العربية

أثنت قيادات دولة الجزائر المضيفة للقمة العربية الـ31 اليومين الماضيين على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للقمة التي تستضيفها الجزائر للمرة الرابعة في تاريخها مبينين أن مشاركة السيسي عاملا رئيسيا لنجاح القمة العربية.

تبون يشكر السيسي

وصرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش القمة العربية العادية رقم 31، موضحا أن حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى القمة بالجزائر الثلاثاء والأربعاء الماضي العامل الرئيس في نجاح القمة، مبينا أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد بن تبون شكره السيسي على حضوره متابعا: «ونحن من جانبنا عبرنا له عن شكرنا ونؤكد إننا سنشارك فى قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ، لدعم مصر فى هذا المحفل العالمى الهام».

حرص الرئيس السيسي على حضور القمة

وأشار مسؤول بالرئاسة الجزائرية رفض ذكر اسمه للوكالة، إلى أن حضور السيسي أثلج صدور كل الجزائريين، على الرغم من انشغال السيسي بالتحضير لقمة المناخ العالمية كوب 27 التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ منتصف الشهر الجاري.

واستطرد: «مجيئه إلينا رغم مشاغله ترك أثرا إيجابيا لدى الجزائريين قيادة وشعبا وستكون بداية لانطلاقة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية، إننا كجزائريين سنبني على هذه الزيارة ونحن على استعداد لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات».