استجابة لتوجيهات السيسي.. التحالف الوطني يطلق قافلة «ستر وعافية 3» بالجيزة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الخميس قافلة «ستر وعافية 3» لأهالي قرية البليدة بمركز العياط في محافظة الجيزة؛ لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد، بمشاركة أكثر من 12 كيانًا من كيانات التحالف.

قوافل «ستر وعافية» في الجيزة

وأشار التحالف، في بيان منذ قليل، إلى أنّ تنظيم قوافل «ستر وعافية»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الوطنية الخاصة بالتحالف، والتي وُضعت لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وتخفيف العبء عليهم والتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

وتُقدم القافلة مجموعةً متنوعةً من الخدمات للمواطنين تشمل قافلةً طبيةً في تخصصات مختلفة للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها، إضافة إلى التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوعية ذوي الهمم بكارت الخدمات المتكاملة والتوعية بكيفية التعامل معهم لدمجهم في المجتمع.

وتتضمن القافلة أيضًا توزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين لحملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، علاوة على إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس، وتوفير معرض ملابس، وغيرها من الأنشطة.

وتهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي؛ لتمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، وكذلك توجيه رسائل بالحفاظ على البيئة دعم لموتمر المناخ المزمع انعقاده بعد يومين في شرم الشيخ.

شارك في القافلة 13 كيانًا من كيانات التحالف، وهي «مستشفى الناس - جمعية مصطفى محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة- بنك الطعام - مصر الخير - أبوالعينين - رسالة – الأورمان- عدالة ومساندة – مؤسسة بهية»، وبمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي.

أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار «ستر وعافية 1»، بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج. فيما انطلقت قافلة «ستر وعافية 2» بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية. وضمّت القافلة العديد من التخصصات المختلفة لتشمل القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، إضافة إلى توزيع المواد الغذائية، وكذا توزيع المستلزمات الدراسية للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا فضلا عن قوافل توعوية، وتوفير ذلك بشكل مجاني بالكامل للمواطنين.

يذكر أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أُنشئ بقرار من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في 13 مارس 2022، وهو التحالف الأول من نوعه في مصر، والذي يضم الاتحاد العام للجمعيات، وكل الاتحادات الأقليمية وأبرز مؤسسات المجتمع المدني صاحبة الجهود المعروفة في مساعدة الفئات الأولي بالرعاية علي امتداد الوطن، ويهدف التحالف الوطني إلى توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.