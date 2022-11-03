حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 3-11-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء ينتمي للأبراج الهوائية، وهو في المركز الثالث ضمن الأبراج الفلكية، كما أنه الكوكب المتحكم به هو عطارد، أما الأكثر الأبراج التي يتوافق معها مولود برج الجوزاء هم مواليد برجي القوس والدلو.

مواصفات برج الجوزاء

ويعتبر مولود برج الجوزاء من أذكى الأشخاص في التعامل، فهو يحب التعلم ولديه سرعة بديهة كبيرة تجعله الأفضل في كل شيء، إلى جانب أنه يحاول اكتشاف الأمور الغريبة التي تبدو غير مألوفة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، عليك أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك حتى يظهر عملك وتحقق نجاحا كبيرا في المكان الذي تعمل به، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقاوم التشوش، وأن تؤدي ما عليك اتجاه من حولك حتى تحافظ على علاقتك مع أحبائك وتشعر بالسعادة في حياتك العاطفي، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.