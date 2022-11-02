حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تتغير يوميًا حركة الفلك والأبراج، ما يجعل الكثيرين يبحثون بشكل دوري عن حظك اليوم.

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 2-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر يمنحك اليوم وقتا مناسبا لعقد لقاءات عمل موفقة.

حظك اليوم برج الحمل 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 2-11-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية، وعليك أن تنظم أفكارك وأولوياتك وأن تتعامل بهدوء، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك.. يجب أن تحسن التصرف أمام المضايقات.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتميل للقيام بحملة دعاية لصالحك ويحالفك الحظ في كل نشاط.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تناغم القمر مع المريخ يساعدك اليوم على تعميق صلاتك بمن حولك، وتنجح في ذلك.

حظك اليوم برج السرطان 2-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية أعمالك ووضعك المالي، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

حظك اليوم برج السرطان 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

حظك اليوم برج الأسد 2-11-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك، وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم برج الأسد 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 2-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز، وتنفعك قدرتك على التنظيم.

حظك اليوم برج العذراء 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك حضورا وجاذبية وتؤثر في الجميع.

حظك اليوم برج الميزان 2-11-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المريخ يدفعك للعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم برج الميزان 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة وتتمتع بمزاج حلو.

حظك اليوم برج العقرب 2-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبراتك السابقة في مسيرتك القادمة.

حظك اليوم برج العقرب 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتمد روح التعاون وأن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج القوس 2-11-2022 على الصعيد المهني

الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها إصلاحا وتبرز مواهبك.

حظك اليوم برج القوس 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والعائلية.

حظك اليوم برج الجدي 2-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك كي تحسن التصرف.

حظك اليوم برج الجدي 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقوم بما عليك من واجب بتركيز وانظر إلى الجانب الإيجابي للطرف الآخر.

حظك اليوم برج الدلو 2-11-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المريخ يجعلك قادرا على الدفاع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

حظك اليوم برج الدلو 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

حظك اليوم برج الحوت 2-11-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع اليوم في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وتجنب الزهو.

حظك اليوم برج الحوت 2-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.