حظك اليوم برج الثور الخميس 3-11-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور لديه ثقة كبيرة في نفسه لدرجة قد تصل للغرور فهو يتعامل مع الأشخاص بثقة وإخلاص، ويكره التعامل بغير ذلك، كما أنه يحترم أن يكون الشخص من أمامه، ولا يرغب في الحديث عن حياته الشخصية، فهو يحترم الخصوصية بدرجة كبيرة.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بقدرته على المثابرة فهو لا يصيبه اليأس بسهولة، ويسعى نحو أهدافه بثبات، كما أنه مخلص في أدائه ودقيق في تنفيذ وعوده وواثق في قدراته، فهو يجتهد لأقصى الحدود، كما أنه يحب الحياة برفاهية وراحة ويحب السفر والانطلاق.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

من السهل اليوم أن تحصل على مساندة أحد المخلصين ممن يحبونك، ومن الواضح أن زملائك يساعدونك اليوم، ما يجعلك تشعر بالراحة في العمب وتظهر جهودك بشكل كبير، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء، ما يجعلك تقضى أوقاتا سعيدة معهم، خاصة من يمثلوا مساحة مهمة في حياتك، وتشعر بالسعادة الكبيرة في حياتك، بحسب حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.