مصطفى شردي عبر قناة الحياة: قمة المناخ تجمع رؤساء وممثلي معظم دول العالم

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الكثير من رؤساء حكومات العالم، أعلنوا بالفعل تواجدهم خلال الفترة المقبلة في شرم الشيخ، لحضور قمة «cop 27»، التي ستبدأ الأحد 6 نوفمبر المقبل، «عندنا رئيسة وزراء إيطاليا، والرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، ورئيس وزراء بريطانيا الحالي والأسبق».

شردي: قيادات الأمم المتحدة ستحضر قمة المناخ

أضاف «شردي»، خلال تقديمه مداخلة لبرنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن سكرتير عام الأمم المتحدة، سيحضر كذلك قمة المناخ المقبلة، ومعه كل قيادات الأمم المتحدة، «إحنا بنتكلم عن معظم الرؤوساء والممثلين لكل حكومات ودول العالم، تجتمع في شرم الشيخ».

شردي: سننقل لكم كل ما يجري في القمة بشكل مباشر

واستطرد: «هنبدأ نتابع مع حضراتكم كل قنوات الشركة المتحدة، وكل زملائنا في القنوات المتخصصة، أحداث القمة بداية من الأسبوع المقبل، ومجرياتها التي بدأت بالفعل، والنهاردة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء شارك في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهي مبادرة أطلقتها مصر من قبل، لجمع أفضل المبادرات التي تحافظ على البيئة».