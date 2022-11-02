محافظ الإسكندرية لـ«قناة الحياة»: نفتتح ميدان محطة مصر خلال أيام

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على شاشة «الحياة»، حلقة اليوم من محافظة الإسكندرية، إذ حاور المحافظ اللواء محمد الشريف، الذي أكد بدوره أن مدينة الإسكندرية، بها أقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال، موضحًا أنها تضم العديد من الآثار من مختلف العصور، سواء الروماني أو اليوناني أو القبطي أو الإسلامي.

شوارع محافظة الإسكندرية أصبحت ضيقة

أضاف «الشريف»، أن شوارع محافظة الإسكندرية أصبحت ضيقة، والباعة الجائلون شغلوا الكثير من الأماكن، لذلك تم البدء في عدد كبير من المشروعات بالمحافظة، ومنها مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وتم منع دخول الباعة الجائلين والتوك توك والميكروباص، وتم عمل مواقف للسيارات بطريقة منظمة، وسيتم خلال 10 أيام، إعلان موعد افتتاح ميدان محطة مصر.

ميدان محطة مصر سيكون من أجمل ميادين مصر بتاريخه التراثي

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن ميدان محطة مصر سيكون من أجمل ميادين مصر بتاريخه التراثي، ورغم ذلك لم نغفل الباعة الجائلين، وأنشأنا سوقا حضريا مكونا من 4 أدوار على الطراز الأوروبي.