حصريا على قناة «الحياة».. إذاعة حفل نادية مصطفى بمهرجان الموسيقى العربية

تذيع قناة «الحياة»، الآن حفل الفنانة نادية مصطفى، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي انطلق الخميس قبل الماضي، في نسخته الـ31، بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائي الكبير المليء بالإنجازات.

«الحياة» لها حق الإذاعة الحصرية لحفلات مهرجان الموسيقى العربية

وحصلت شبكة تليفزيون «الحياة» على حق الإذاعة الحصرية لحفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ 31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

أماكن إقامة حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.