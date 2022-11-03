الغردقة تزرع الجوجوبا على مياه الصرف الصحي للتكيف مع تغير المناخ

اتجهت مدينة الغردقة لزراعة نبات الجوجوبا على مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك للتكيف مع التغيرات المناخية للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيًا بالبحر الأحمر في زراعة ثلاثة آلاف فدان من نباتات ذات جدوى اقتصادية عالية.

زراعة مرحلة أولى

وانتهت محافظة البحر الأحمر من المرحلة الأولى لزراعة ألف فدان من الجوجوبا بالطريق الدائري شمال مدينة الغردقة بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد بإجمالي استثمارات 138 مليونا باستخدام 25 ألف متر مكعب يوميا من مياه الصرف المعالجة.

مواجهة التغيرات المناخية

وقال اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، في تصريحات لـ «الوطن»، إن زراعة الجوجوبا من المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تتبناها الدولة ضمن مشروعات التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية بتوجيه القيادة حيث يعد مشروع الجوجوبا الحل الأمثل لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالج.

جدوى اقتصادية عالية للمشروع

وأضاف أن زراعة الجوجوبا ذات جدوى اقتصادية عالية حيث ينتج منها الزيوت، ويستخدم الزيت الناتج كوقود حيوي صديق للبيئة ووقود للطائرات، بالإضافة إلى الفوائد البيئية لأشجار الجوجوبا والتي تقاوم شدة الرياح ومصدر جديد ومتجدد للطاقة النظيفة.