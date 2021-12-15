أخبار البحر الأحمر.. زراعة الجوجوبا وحركة الموانئ والاحتفال بذوي الهمم

شهدت محافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء عددا من الأحداث المهمة، يأتي على رأسها افتتاح مشروع زراعة الف فدان من نبات الجوجوبا بالغردقة، وتداولت موانئ البحر الأحمر 714 طن بضائع و422 شاحنة و141 سيارة، واحتفلت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الغردقة باليوم العالمي لذوي الهمم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر بعنوان «قادرون باختلاف».

اخبار البحر الأحمر.. زراعة 1000 فدان جوجوبا بالغردقة

شهدت الغردقة افتتاح مشروع زراعة الف فدان من نبات الجوجوبا بحضور اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ومحافظ البحر الأحمر وذلك بهدف الاستفادة من إقامة مشروعات زراعية من خلال الاستثمار في زراعة النباتات الزيتية، ومنها الجوجوبا كمرحلة أولى، على مساحة 1000 فدان بتكلفة 138.5 مليون جنيه والمستهدف الوصول إلى زراعة 3000 فدان باستخدام 25,000 متر مكعب يوميا من مياه الصرف المعالجة ثلاثيا َ.

تداول 714 طن بضائع و422 شاحنة 141 سيارة

تداولت مواني البحر الأحمر 714 طن بضائع عامة ومتنوعة و422 شاحنة و141 سيارة ملاكي، شملت حركة الصادرات 714 طن بضائع عامة 227 شاحنة و 71 ملاكي، شملت حركة الواردات 195 شاحنة و 70 ملاكي ويتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.

الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ونظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر اليوم العالمي لذوي الهمم بمشاركة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة فرع جامعة جنوب بعنوان «قادرون باختلاف».

كما استقبلت كلية التربية بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة، طلاب مدرسة أجيال الغردقة الثانوية للبنات وذلك فى إطار الدور الريادى المجتمعى لجامعة جنوب الوادى برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة و الدكتور محفوظ عبد الستار عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة والدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة كريمة عبد اللاه محمود محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتضمنت الزيارة تعريف الطلاب بأقسام الكلية، وزيارة معامل الفيزياء والكيمياء والبيولوجى بالكلية وكذلك الحاسب الآلى.