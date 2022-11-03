«حياة كريمة»: نتعاون مع «التحالف الوطني» لتشمل الحماية الاجتماعية كل ربوع مصر

قالت الدكتورة عهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن التكامل بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و«حياة كريمة»، يهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن وتحقيق طفرة في الجهود التنموية وكل القطاعات التي تمسه.

تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية بالقرى المستحقة

وأضافت وافي، لـ«الوطن»، أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسات وكيانات التحالف تكمن أهميتها في تكامل التدخلات لضمان وصول الدعم للمستحقين في أبعد نقطة داخل مصر بكافة المحافظات، ودائما ما تتكامل مع إجراءات الحكومة، لصالح المواطن والدولة معا.

وأوضحت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دشن مجموعة من القوافل الشاملة «ستر وعافية»، بالتعاون بين أعضاء التحالف ومن ضمنهم «حياة كريمة»، بشكل أسبوعي لخدمة الأهالي في القرى المستحقة، وبالتوازي ينفذ أعضاء التحالف خططتهم في تقديم الخدمات بتدخلات مختلفة طبقا لخطتها السنوية بالمحافظات بالشراكة مع الجمعيات القاعدية.

حزمة الحماية الاجتماعية تعكس مساندة الحكومة للمواطنين

وأشارت نائب رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلنتها رئاسة الوزراء عقب المؤتمر الاقتصادي، سوف يكون لها عائد اجتماعي واقتصادي كبير، وجاءت في وقت مناسب في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله، ودليل على جدية الدولة في الوقوف خلف مواطنيها.