داعية أزهري لقناة الحياة: مبادرة «أخلاقنا الجميلة» تريح النفوس وتطمئن القلوب

قال الشيخ أسامة قابيل، الداعية الأزهري وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن مبادرة «أخلاقنا الجميلة»، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تريح النفوس وتطمئن القلوب، ونحتاجها جميعا: «الحملة الجميلة دي بتعطي الكثير من الرسائل الجميلة، أهمها التجمل بالأخلاق».

قابيل: يلا نرجع كلنا لحاجة جميلة

أضاف «قابيل»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن من الضروري إعادة منظومة الأخلاق للأسر المصرية والأولاد في المدارس والكبار والدواوين والمؤسسات، «يالا نرجع كلنا لحاجة جميلة، والعمل واجب وحق».

قابيل: النبي جاء ليتمم الأخلاق الحسنة

واستطرد: «قبل سيدنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم كان فيه أخلاق ومعاملات طيبة وحسنة، لكن النبي جه علشان يتمم الأخلاق الحسنة دي، وأصل الأخلاق في كل الأديان السماوية والأعراف والدساتير على مستوى العالم».

وأوضح أن الطرق المصرية، تعد مرفق عام يستخدمه الجميع، ويجب أن يتحلى مستخدميها أن يعطوا الطريق حقه والتخلي عن الأصوات المزعجه أو الكلاكسات العالية أو السير بعكس اتجاه السير، «دي من أداب الطريق، وده ميخصش الفرد لوحدة، والطريق مرفق عام خاص بينا كلنا».

وتابع: «يجب على الجميع أن يعوا بشكل حقيقي أدبيات وسلوك الطريق ورسائل الإسلام التي بها الكثير من الرحمة».