انطلاق مبادرة لزراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات

أطلقت مديرية الزراعة في محافظة المنيا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مبادرة «ازرع»، من داخل أحد الحقول الزراعية بقرية صفط الغربية، وهدفها العمل على النهوض بالمزارع المصري الصغير وتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

حضر إطلاق المبادرة 3000 مزارع من مختلف قرى محافظة المنيا، والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا، نائبًا عن اللواء أسامة القاضي المحافظ، وماجد بولس نائب مدير التنمية الريفية الشاملة، سوزان صدقي مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، ومديري الإدارات الزراعية وهيئة الإرشاد الزراعي، وممثلي التحالف الوطني.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

وبدأ حفل تدشين مبادرة «ازرع» الذي قدمته الإعلامية صباح رمضان بعرض فلكلور شعبي، ثم استعرضت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي أعلن ميثاقه في مارس 2022 تزامنًا مع عام المجتمع المدني، وتتمثل أطرافه في 23 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلي الاتحاد العام للجمعيات ويضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي للعمل في مختلف مجالات التنمية، وتوحيد كافة الجهود لضمان تحقيق التنمية الشاملة.

زراعة مساحة 150 ألف فدان إضافية من القمح

وتهدف مبادرة «ازرع» إلى زراعة مساحة 150 ألف فدان إضافية من محصول القمح من خلال العمل مع 100 ألف مزارع على مستوى محافظات العمل الـ8 وهي: المنيا، القليوبية، سوهاج، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، بني سويف، الفيوم.

كما تهدف مبادرة «ازرع»، إلى التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح في المحافظات المستهدفة من خلال توفير التقاوي عالية الجودة والمعتمدة، والتعاون في تنفيذ المبادرة مع وزارة الزراعة، وتنفيذ المدارس الحقلية للعمل على دعم المزارعين فنيا من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في زراعة محصول القمح مما يساعدهم علي زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج لمحصول القمح.