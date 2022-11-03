مبادرة «هنجملها» تهدي جامعة أسوان 45 ألف شجرة

كرم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، المهندس محمد القبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها»، تقديرًا لجهود المؤسسة بالجامعة، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة.

المشاركة في المبادرات الرئاسية

وأكد «عثمان»، أن جامعة أسوان تشارك في كافة المبادرات الرئاسية وتعمل على تنفيذها من خلال سواعد أبناءها الطلاب، ويأتي ذلك في إطار الرؤية والخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة للدولة لعام 2030.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أنه في إطار التعاون البناء بين الطرفين قامت مبادرة «هنجملها» بزراعة 1100 شجرة مثمرة لثمار الليمون على مساحة 2 فدان بمزرعة كلية الزراعة، وذلك لغزو الصحراء وتحويل المساحات الصحراوية إلى مساحات خضراء وذلك لتوفير الغذاء للعاملين بالجامعة والبيئة المحيطة من خضروات وفاكهة، والعمل على تحويل جامعة أسوان إلى جامعة صديقة للبيئة ومنتجة وليست مستهلكة، ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة وخاصة في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ.

زراعة 20 فدان ليمون وبرتقال

وأضاف أن مؤسسة هنجملها أهدت الجامعة 8 آلاف شجرة مثمرة وقامت المبادرة بزراعة 20 فدان من أشجار الليمون والبرتقال كما شاركت المبادرة في تعاون مشترك بين الطرفين في تشجير قرية فارس وتم زراعة 45 ألف شجرة بالمحافظة، وهذا يعمل على زيادة الرقعة الزراعية بمحافظة أسوان.

زراعة 1000 فدان قمح

وعبر المهندس محمد القبطان، عن سعادته البالغة بهذا التكريم مؤكدًا أهمية تدريب الطلاب على الوعي البيئي والمشاركة في زراعة مسجد الطابية والمعاهد الأزهرية والعمل على التوأمة بين المؤسسة والجامعة في استصلاح المناطق الصحراوية والتي تستهدف الي ما يقرب من زراعة 1000 فدان قمح لمكافحة الفقر الغذائي مكافحة عملية وعلمية من خلال علماء كلية الزراعة والموارد الطبيعية وذلك لزيادة الرقعة الزراعية والحد من مخاطر الانبعاثات الحرارية والعمل على إنشاء عدد من المشاتل للنباتات العطرية ذات القيمة الاقتصادية العالية، كما بدأت فاعليات المبادرة الرئاسية منذ 4 سنوات والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية.