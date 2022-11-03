معرض لمشروعات خضراء تجمع الحسنيين «ذكاء واستدامة» في كل المحافظات

تحت رعاية رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى فعاليات مؤتمر (المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية)، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ27 لمؤتمر (COP27)، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة، كما شارك المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وممثلو المجالس النيابية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وممثلو عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية، وعدد من رؤساء الجامعات، ونخبة من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين.

وعلى هامش المؤتمر، أقيم معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات، وضم أجنحة كبيرة لجميع المحافظات لإتاحة الفرصة لعرض المشروعات الفائزة فى هذه المبادرة على مستوى كل محافظة فى الجناح المخصص لها.

وخلال وجوده بأجنحة المحافظات بالمعرض، أجرى الدكتور مصطفى مدبولى حواراً مع ممثلى المحافظات حول المشروعات التى تقدموا بها للمبادرة الوطنية، وكذا المشروعات الفائزة فى المبادرة.

واستمع «مدبولى» لشرح مُفصل حول ماهية تلك المشروعات ومجالاتها وكيفية تنفيذها ودورها فى «التحول للأخضر»، حيث تتنوع المشروعات ما بين إعادة استخدام المخلفات، ومشروعات لإنتاج الوقود الحيوى، بالإضافة إلى صناعة ماكينات للغزل والنسيج التى يمكنها العمل باستخدام الطاقة الشمسية، وكذا نواة لمشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، و«الملابس الخضراء»، ومشروعات أخرى للاستفادة من مياه الصرف الزراعى، بالإضافة إلى مشروعات تعمل على تقليل الانبعاث الحرارى، إلى جانب مشروعات أخرى لإنتاج خشب MDG، وكذا مصانع لإنتاج الأرضيات البديلة عالية الجودة وصديقة للبيئة، فضلاً عن تطبيقات إلكترونية توفر للمزارعين إرشادات خاصة بالزراعات المتنوعة وتوقيتاتها الملائمة لكل نوع من المحاصيل، وأساليب الرى الحديثة.

المشروعات تشمل 6 فئات كبيرة ومتوسطة ومحلية صغيرة مرتبطة بمبادرة «حياة كريمة» وشركات ناشئة

واستفسر رئيس الوزراء من العارضين من المحافظات حول ما إذا كانوا قد بدأوا بالفعل فى تنفيذ هذه المشروعات، أم أنها مجرد أفكار ودراسات فقط، حيث أوضح العارضون أن هناك بعض المشروعات تم بالفعل البدء فى تنفيذها، وهناك مشروعات أخرى يجرى حالياً التنسيق لبدء العمل بها، كما تمت الإشارة خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء لأجنحة المعرض إلى أن المشروعات الـ18 الفائزة على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من المقرر عرضها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، حيث تم اختيارها وفق معايير محددة، بعد نظر لجنة التحكيم المُختصة، فى 162 مشروعاً ضمن الفئات الست للمُبادرة، وذلك من إجمالى أكثر من 6 آلاف مشروع تقدم للمشاركة ضمن هذه المبادرة الوطنية.

يذكر أن المشروعات التى تفقدها رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بالمعرض المقام على هامش فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تشمل 6 فئات لعدد 27 محافظة، وهى شركات كبيرة، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة (مرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة») وشركات ناشئة، والمرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح.

وتعد المبادرة الوطنية أول مبادرة تربط المحافظات والمحليات بماهية البُعد البيئى وتتوافق مع خطة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومن المستهدف أن يتم تبنيها على المستوى الدولى من خلال الأمم المتحدة، بعد استقرار الخطة على المستوى المحلى.