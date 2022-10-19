خبير بالتغيرات المناخية يشيد بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر: أمل العالم

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ التغيرات المناخية، إنّ تطلع المصانع والأفراد لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بديلًا عن الوقود الأحفوري لتوفير احتياجاتهم أمر يبعث على الأمل في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كون الوقود الأحفوري يتم استخدامه لتشغيل التوربين للحصول على المياه، مؤكدًا أهمية المياه التي ينتج عن قلتها مشكلات أخرى.

سمعان: الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة

وأضاف سمعان في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن عدم اللجوء الآن لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، قد يدفعنا إلى مرحلة لن نتمكن خلالها من الحصول على الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفع دول مثل ألمانيا لإطلاق أول قطار يسير بالهيدروجين الأخضر منذ عدة أيام بسرعة 70 كيلو.

آمال كبرى للحصول على الطاقة من الهيدروجين الأخضر

وأوضح أن هناك آمالًا كبيرة للتحول لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من تحلل المياه، لافتًا إلى إمكانية إنتاجها من المياه المالحة بالبحار بدلًا من إنتاجاها من المياه العذبة، وهو ما يتيح مصدر آخر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وهو الهيدروجين الأخضر الذي يتجه العالم كله الآن نحو استخدامه، مشيدًا بالاستثمارات المصرية في هذا الإطار بالعين السخنة ومنطقة قناة السويس، إضافة إلى قيامها ببرتوكول تعاون مع الاتحاد الأوروبي لمده بهذه الطاقة، مؤكدًا أن الطاقة الجديدة والمتجددة هي أمل للعالم بعيدًا عن الطاقة الأحفورية التقليدية التي تعتمد عليها معظم الدول الآن في توليدها للكهرباء وهو ما ينتج عنها مشكلات متعددة ويصدر عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.