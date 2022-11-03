منتدى «طلاب من أجل مصر» يناقش قضايا المناخ في جامعة دمنهور

أنهت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور استعداداتها لمنتدى SFE Talks الأول، الذي يقام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري بكلية الطب البيطري، تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، والدكتور عبد الحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور، وبحضور كوكبة من المؤثرين ورواد الأعمال والمتخصصين في المجالات المختلفة تحت شعار «We_Inspire».

تجهيز منتدى طلاب من أجل مصر بدمنهور

وجرى تجهيز القاعات بشكل جمالي، وإعداد مكتبًا إعلاميًا للصحفيين مزود بخدمات الإنترنت ومطبوعات إرشادية بكافة محاور المنتدى، وفور الإعلان عن الدعوات لليوم الأول نفذت جميعها، ومن المتوقع حضور أكثر من 2000 طالب بجلسات المنتدى.

محاور منتدى طلاب من أجل مصر

وتتنوع محاور المنتدى بين «ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر، وتكنولوجيا المعلومات، والتمريض بوابة الحياة، وسلامة الغذاء، والطب البيطري، والعلم والتعلم والثقافة العامة والقيم والمسئولية المجتمعية، والبيئة والمناخ».

ويسعى طلاب من أجل مصر لتقديم كل ما هو ملهم ومفيد للطلاب بالجامعات المصرية؛ لإعدادهم لسوق العمل وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، إذ تهدف أنشطة الأسرة لإيجاد مجتمع متكامل داخل الجامعة يعكس روح العمل الجماعي والتعاون المتبادل بين الطلاب، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية واستراتيجية مصر 2030.