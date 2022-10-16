نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لمبادرة «طلاب من أجل مصر»

شهد الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، الحفل الختامي للملتقى الثاني لمبادرة «طلاب من أجل مصر» والذي تستضيفه جامعة الإسكندرية في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمعسكر الشباب في أبي قير، ويعقد تحت شعار «معا نبني الجمهورية الجديدة».

وائل نبيل: الشخصية المصرية تساهم في بناء مصر

وأكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية خلال كلمته، أهمية تكوين مجتمع طلابي قوي وبناء الشخصية المصرية التي سوف تساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بقيمة الوطن والتأكيد على مكانته بين دول العالم، كما حمَّل «نبيل» طلاب من أجل مصر أمانة الحفاظ على هذا الوطن .

رفع مستوى وعي الطلاب هو هدف ملتقى شباب الجامعات

وأعلن الدكتور عمرو مصطفى، المنسق العام لأسرة «طلاب من أجل مصر»، أن الهدف الأساسي للملتقى هو رفع مستوى الوعي لدى الطلاب ودفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية، والالتفاف حول القيادة المصرية للوصول إلى الأهداف المنشودة، وفى نهاية الملتقى تسلم الطلاب المشاركون جوائز وشهادات التكريم.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ومشاركة الدكتور عمرو مصطفى، المنسق العام للمبادرة، ومشرفي رعاية الشباب بالجامعات المصرية.