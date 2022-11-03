خريطة انقطاع المياه في 3 محافظات غدا.. اعرف المناطق والمواعيد

تعاني غدا محافظات الدقهلية وسوهاج وأسوان من انقطاع المياه عن بعض المدن، وضعفها في بعض الأماكن، جراء أعمال تطهير الخزانات والمروقات وصيانة شبكات المياه للحصول على أفضل خدمة للمشتركين، حيث تتم الصيانة بصفة دورية وذلك وفقا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تتلقى «القابضة للمياه» الشكاوى والمقترحات على الخط الساخن رقم 125 من أى رقم أرضي.

أماكن قطع المياه غدًا بالدقهلية

وفي الدقهلية أعلنت الشركة انقطاع المياه عن مدينة نبروه غدًا من الساعة 12 صباحا حتى 6 صباحا للقيام بإحلال وتجديد داخل محطة رفع نبروه مع تأثر القرى التابعة حيث تضعف المياه بالأدوار العليا.

مواعيد انقطاع المياه بسوهاج

بينما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا عن استكمال إصلاح محبس محطة المياه، غدًا من الساعة 9 صباحًا حتى الـ 3 عصرا، مع تحويل القرى التابعة لخط الارتوازي مما يؤدى لضعف المياه بالأدوار العليا.

بينما يتم قطع المياه بمركز المراغة بسوهاج عن القرى التابعة للمركز ليحدد البيان أماكن انقطاع المياه غدا بقرى «الشيخ يوسف والشورانية والحريدية» للصيانة، مع توفير مياه مجانية بالمدن المتأثرة، وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة مواعيد قطع المياه غدا من الـ8 صباحا حتى 10 صباحا.

انقطاع المياه بأسوان

أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو قطع المياه عن بعض المناطق التابعة لها من الـ 6 صباحا حتى 10 صباحا لأعمال الصيانة عقب إحلال وتجديد شبكة المياه مع توفير مياه مجانية.