خريطة انقطاع المياه اليوم في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه، اليوم، في 3 محافظات، وذلك لوجود تغيير بخطوط المياه بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسيوط لتجربة تقليل الفاقد، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن انقطاع المياه عن ميدان الدقي وميدان العجوزة وبين السرايات والمهندسين وشارع الجيزة بجوار جامعة القاهرة، وذلك لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم الخارج من محطة مياه الجيزة، ما أدى إلى توقف المحطة، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى إصلاح الخط.

قطع المياه بسوهاج

فيما صرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الاطاولة والتل الأوسط لمدة 8 ساعات للقيام بأعمال إصلاح خط طرد صرف صحى قطر 900 مللي.

انقطاع المياه بالمراغة

وكذلك قطع المياه عن نجع أبوعوض والكماش بمركز المراغة، وذلك بناء على الإشارة الواردة من شركة مياه الشرب المراغة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، حيث يتم قطع المياه عن منطقة نجع أبو عوض والكماش وذلك لتنفيذ 2 قطعية 8 بوصات وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 فجرا.

أماكن قطع المياه بأسيوط

بينما أفادت محافظة أسيوط بانقطاع المياه 5 عن منطقة المعلمين القديمة غرب أسيوط لتطبيق تجربة تقليل الفاقد عن منطقة المعلمين القديمة بغرب أسيوط، وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 12 ظهرا للقيام بأعمال تطبيق منظومة تقليل الفاقد.