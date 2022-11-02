خريطة انقطاع المياه غدا الخميس في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تنقطع المياه غدا الخميس عن 3 محافظات بسبب للصيانة الدورية أو لوجود عطل يستلزم التصليح، وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خريطة قطع المياه، ومواعيدها داخل كل محافظة، وعادة ما تكون في فترة الصباح.

وأعلنت الشركة القابضة تلقي الشكاوى والاتصالات على رقم 125 من أي هاتف أرضي.

أماكن انقطاع المياه بسوهاج

وفي سوهاج أعلنت الشركة انقطاع المياه غدًا الخميس عن مركز طهطا بمحافظة سوهاج للصيانة بخط المياه الرئيس وبمحطة مياه شطورة المغذية لشطورة وبنجا والشيخ زين الدين، ما يؤدي لقطع المياه غدا وضعفها بمدينة طهطا، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا قطع المياه بمدينة جرجا غدًا الخميس من لساعة 7 صباحًا للساعة 12 صباحًا لإصلاح محبس شبكة المياه.

قطع المياه في أسوان

أما محافظة أسوان فأكدت بيان لها بإنقطاع المياه غدا الخميس عن مدينة ادفوا بالكامل موضحة مواعيد قطع المياه غدا من الساعة 12 صباح يوم الخميس وحتى الساعة 12 ظهرا وذلك لإجراء أعمال البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أدفو.

انقطاع المياه في الدقهلية

كما أعلنت محافظة الدقهلية انقطاع المياه غدًا الخميس بمدينتي نبروه وطلخا لأعمال الصيانة مبينة مواعيد انقطاع المياه، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا بمدينة طلخا، ومن 6 مساءً لـ6 صباحًا بمدينة نبروه.