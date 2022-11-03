محافظ الإسكندرية: المشروعات الفائزة لقمة المناخ معدة من خبراء ومتخصصين

أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية عن سعادته بفوز المحافظة بعدد 3 مشروعات من 18 مؤهلين لـCOP27، وهي «منظومة الإنذار المبكر عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع روبوت لإزالة المخلفات والزيوت من البحار عن فئة المشروعات الناشئة، ومشروع تصنيع طباعة ثلاثية الأبعاد من المخلفات الإلكترونية عن فئة المرأة».

وأضاف محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية، اليوم، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه يشيد بجهود جميع المشروعات التي شاركت في المبادرة الوطنية، وجميع المشروعات جرى إعدادها من قبل خبراء ومتخصصين.

الشريف: جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي

وأكد المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء والذكية، ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي، وتغيرات المناخ انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

وتضمنت الفعاليات، تفقد معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات، الذي أقيم على هامش فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث يضم المعرض أجنحة كبيرة لجميع محافظات الجمهورية لإتاحة الفرصة لعرض المشروعات الفائزة في هذه المبادرة على مستوى كل محافظة في الجناح المخصص لها.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

يُذكر أن المبادرة الوطنية تعد أول مبادرة تربط المحافظات والمحليات بماهية البُعد البيئي، وتتوافق مع خطة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومن المستهدف أن يجرى تبنيها على المستوى الدولي من خلال الأمم المتحدة، بعد استقرار الخطة على المستوى المحلي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة.