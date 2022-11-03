محمود محيي الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء غير مسبوقة

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن هذه المبادرة متميزة وغير مسبوقة وشهدت منذ يومها الأول مساندة رئيس الوزراء واللجنة الوطنية المعنية بالإعداد لقمة شرم الشيخ cop 27 وحظيت بالرعاية التي مكنتها من الوصول إلى ما تم الوصول إليه من رئيس الجمهورية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأضاف، خلال فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور رئيس الوزراء: «هذه واحدة من 3 مبادرات أحسبها سوف تميز هذه القمة المرتقبة، ولم يسبقنا إليها أحد ونرجو الاستمرار فيها وسعدت سعادة بالغة بالقرار بأن تكون هذه المبادرة حدثا سنويا ترعاه الحكومة المصرية».

وتابع: «المبادرة الأخرى المساندة لها، ما يرتبط بإعداد قائمة للمشروعات من مصر وعلى مستوى العالم من الأقاليم الاقتصادية الخمسة وهي مبادرة فريدة من نوعها نفذتها القمة المصرية للمناخ بالتعاون مع الأمم المتحدة ورواد المناخ وسوف نعرض أمثلة منها في شرم الشيخ على سبيل الاسترشاد في مجالات الاستثمار بالعمل المناخي سواء في التخفيف أو التكيف أو المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص في مشروعات البنية الأساسية».

التطوير والابتكار في مجالات العمل المناخي

وتابع: «المبادرة الأخرى الداعمة لها تتمثل في العمل الضخم الذي تقوم به الهيئة العلمية المصرية والجامعات ومراكز البحوث في مساندة العمل مستقبلا في التطوير والابتكار والبحث في المجالات المختلفة التي يتطلبها العمل المناخي، فمنذ أيام قليلة وفي إطار الإعداد لهذه القمة كان هناك حديث مع الدكتورة الحاصلة على جائزة نوبل في الاقتصاد إن ما نستطيع القيام به هو الاستعانة بالعلم وزيادة التمويل وتغيير السلوك».

وواصل: «أي بلد تلك التي تسمح ظروفها بأن تستجيب لدعوة للمشاركة بفئات مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية الـ 27 إلا إذا كانت تتمتع بالقدرة على المنافسة والاستقرار والقدرة على التجاوب مع مبادرات عملية تسعى إلى أن تعطي المجال للمزيد من الاستثمارات والتوسع».