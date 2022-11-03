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أصالة في مهرجان الموسيقى العربية: حب المصريين لا يوصف

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محمود الرفاعى
09:34 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
أصالة

أصالة

صعدت المطربة السورية أصالة نصري، لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة على نغمات أغنية «شكرا».

وشكرت أصالة جمهورها الحاضر للحفل على مساندتها ودعمها، قائلة «لولا محبتكم ما كنت أعرف ما سأكون»، وطلبت من جمهورها الغناء معها على أغنية «بعدك عني»، مازحة بقولها: «غنوا معايا حتى لو أزواجكم بعيدًا عنكم مثلا في شرم الشيخ».

وأضافت أصالة، قائلة: «وأنا في مصر أشعر أني مصرية منكم، وحب المصريين لا يوصف، أنا بحبكم لأنكم تحبوني».

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