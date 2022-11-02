المطرب أحمد سالم يشارك أصالة بروفات حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

شارك المطرب الشاب أحمد سالم، مقطعا مصورا يجمعه بالمطربة السورية أصالة، من بروفات حفلها الغنائي المقررة إقامته غدا الخميس، في ختام الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

أحمد سالم يغني مع أصالة في البروفات

وظهر «سالم» في الفيديو، يغني مع أصالة أغنيتين وهما «قد الحروف» و«نفسي أسألك»، إذ من المقرر أن يظهر سالم وأصالة في ختام مهرجان الموسيقى العربية.

وتقدم أصالة في الحفل، باقة من أبرز أغنياتها، ومنها «غلبان، حياتي، آه من عيناه، أنا حبك، شخصية عنيدة، بنت أكابر»، وغيرها من الأغنيات التي قدمتها على مدار مسيرتها الفنية.

محمد منير يحيي حفل الليلة من مهرجان الموسيقى العربية

ويحيي المطرب محمد منير، الليلة قبل الأخيرة من مهرجان الموسيقى العربية، مساء اليوم الأربعاء، على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية.

وأجرى منير، بروفة مع فرقته الموسيقية، أمس، وحضرها الموسيقار فتحي سلامة، إذ نشر الأخير صورة تجمعه بـ«الكينج» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».