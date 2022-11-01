أصالة تختتم بروفاتها بـ«الأوبرا» تمهيدا لحفلها بمهرجان الموسيقى العربية

كثفت المطربة أصالة من بروفاتها خلال الأيام الماضية بدار الأوبرا المصرية، استعدادًا لحفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الخميس المقبل 3 نوفمبر.

أجرت «أصالة» بروفتين خلال الأيام الماضية، بصحبة الموسيقار مصطفى حلمي أمين والفرقة الموسيقية، ومن المقرر أن تختتم اليوم بروفاتها الأخيرة بدار الأوبرا المصرية تمهيدا للغناء الخميس المقبل.

أغنيات أصالة

ومن المقرر أن تغني «أصالة»، مجموعة كبيرة من أغانيها بين الجديد والقديم، ومن بينها «شكرا»، و«يا مجنون»، وغيرها من الأغاني التي أحبها الجمهور المصري.

ويشارك في حضور مع أصالة نجلتها «شام»، وباقي أبنائها لدعمها في الحفل، إذ رفع الحفل نافذة كاملة العدد منذ أيام.

قائد فرقة أصالة

وقال الموسيقار مصطفى حلمي أمين، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سعيد للغاية لمشاركة أصالة في مهرجان الموسيقى العربية، مضيفًا أنها دائما مبدعة لكنها تكون أكثر إبداعًا عندما تلتقي بجمهور مهرجان الموسيقى العربية، وأنها تقدم باقة من الأغاني التي يحبها المصريون وحضور الحفل، متمنيا التوفيق من الله.

وحفلات مهرجان الموسيقى العربية شهدت نجاحا كبيرا، بحضور أكبر النجوم في الوطن العربي ومن بينهم ملحم زين، جنات، راغب علامة، عاصي الحلاني، هاني شاكر، مدحت صالح، مي فاروق، علي الحجار، فؤاد زبادي، عمر خيرت، نادية مصطفى، مروة ناجي، محمد الحلو،كارول سماحة، رامي عياش، عفاف راضي.