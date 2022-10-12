تفاصيل حفل أصالة في ختام مهرجان الموسيقى العربية.. اعرف أسعار التذاكر

تستعد أصالة لإحياء حفل الختام في مهرجان الموسيقى العربية، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر أن تقدم الفنانة باقة من أبرز أغانيها خلال الحفل.

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا، وهي «النافورة، الجمهورية، المسرح الكبير والصغير، معهد الموسيقى العربية وأوبرا دمنهور».

أسعار تذاكر حفل أصالة في مهرجان الموسيقى العربية

وجاءت أسعار تذاكر حفل أصالة في ختام مهرجان الموسيقى العربية: 510 جنيهات، 1010 جنيهات، 1760 جنيهًا، 3010 جنيهات، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدار الأوبرا.

دليل مهرجان الموسيقى العربية 2022

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ31 لحفل للموسيقى العربية، يوم 20 أكتوبر، وتستمر 3 نوفمبر المقبل، ويشمل المهرجان حفلات لأبرز المطربين في الوطن العربي، وجاء جدول مهرجان الموسيقى العربية 2022، كما يلي:

- حفل خالد سليم يوم الخميس 20 أكتوبر في دار أوبرا دمنهور.

- حفل مدحت صالح الخميس 20 أكتوبر في دار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش.

- حفل مي فاروق الجمعة 21 أكتوبر في دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة.

- حفل هاني شاكر السبت 22 أكتوبر في دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة.

- حفل راغب علامة الأحد 23 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل علي الحجار الإثنين 24 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل عفاف راضي الثلاثاء 25 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل كارول سماحة الأربعاء 26 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل ديانا حداد الخميس 27 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل رامي عياش الخميس 27 أكتوبر على مسرح سيد درويش في دار أوبرا الاسكندرية.

- حفل عاصي الحلاني الجمعة 28 أكتوبر على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

- حفل عمر خيرت السبت 29 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

- حفل صابر الرباعي الأحد 30 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية

- حفل نادية مصطفى الأحد 30 أكتوبر على مسرح سيد درويش في دار أوبرا الاسكندرية.

- حفل جنات الإثنين 31 أكتوبر على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

- حفل الكينج محمد منير الأربعاء 2 نوفمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وتختم أصالة حفلات المهرجان في دار الأوبرا المصرية.