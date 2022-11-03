شروط التقديم لـ حركة نيابات ممارسي العلاج الطبيعى 2022

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي تفاصيل وشروط التقديم لـ حركة نيابات ممارسي العلاج الطبيعى 2022 موضحة أن البدء في الإعلان سيكون من بين المكلفين بوزارة الصحة، كطبيب مقيم على سبيل الندب للتدريب بفترة النيابة.

وقال الدكتور أحمد عزت وكيل نقابة العلاج الطبيعي، إن الهيئة حددت مجموعة من الشروط والقواعد، َالتي شملت أن تكون فترة النيابة لمدة خمسة سنوات ويجوز مدها مرة واحدة لمدة عام آخر، وتكون طبقا للاحتياجات والأماكن المتاحة بالوحدات المختلفة والتخصصات، طبقا لمسميات الدكتوراه التي تمنح بكلية العلاج الطبيعي، حتى يتثنى الترشيح لوظائف الزميل المساعد التعليمي من بين ممارس العلاج الطبيعي المقيمين.

وأضاف «عزت» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه وفقا للشروط المعلنة يجرى توزيع ممارسي العلاج الطبيعي المقيمين على التخصصات والجهات الطالبة من خلال إعلان داخلي طبقا للمجموع التراكمي في البكالوريوس ومادة التخصص والاحتياجات والرغبات على أن يكون من سكان نفس المحافظة الموجود بها الوحدة.

شروط الالتحاق بحركة نيابات أطباء العلاج الطبيعي

وأوضح وكيل نقابة أطباء العلاج الطبيعي أن الالتحاق سيكون للحاصلين على التقدير العام بحد أدنى جيد جدا، و تقدير مادة التخصص بحد أدنى جيد جدا، على أن يتقدم للإعلان ممارس العلاج الطبيعى الذين لم يمض على تاريخ استلام تكليفهم أكثر من عامين، على ألا يشترط قضاء فترة معينة بالتكليف للتقدم للإعلان.

وأشار إلى من بين الشروط أن يقدم أصل شهادة البكالوريوس بالتقديرات والدرجات عند الاستلام، وفي حالة تسجيل بيانات غير صحيحة فيما يخص مادة التخصص يلغى الترشيح ويتخذ الإجراءات القانونية.

مدة النيابات في العلاج الطبيعي

وأشار إلى أنه جرى تحديد مدة النيابة 5 سنوات في فرع التخصص يرشح خلالها لدراسة الماجستير في تخصص النيابة، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول على المؤهل لمدة عام واحد ولا يجوز مد فترة النيابة لأكثر من 6 سنوات من تاريخ استلام العمل بأي حال من الأحوال.

وأكد عزت، أنه لا يجوز تعديل التخصص الذي رشح له ممارس العلاج الطبيعي، في حركة النيابات، على أن يعود ممارس العلاج الطبيعي المقيم إلى جهة عمله الأصلية إذا رغب في إلغاء النيابة بعد استلام العمل بوحدات الهيئة، وفي هذه الحالة يحرم من التقدم لحركات النيابة التالية.

وأشار إلى أنه يلغى ترشيح ممارس العلاج الطبيعي المقيم مع الحرمان من التقدم لحركتين متتاليتين، إذا طلب تعديل التخصص قبل الاستلام، وكذلك في حالة عدم استلام العمل خلال شهر من إعلان نتيجة الترشيحات مع حفظ الترشيح لمن تنطبق عليهم شروط تأجيل.

وأوضح أنه لا يجوز تعديل جهة أي ممارس لوحدات الهيئة ما لم يكن تم ترشيحه ضمن حركة نيابات الهيئة، على أن يسمح لممارس العلاج الطبيعي لدراسة الماجستير فقط بعد قضاء عام كامل من استلام العمل الفعلي، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الأمانة الفنية للهيئة والقواعد التي تقررها الجامعة، ولا يجوز لممارسي العلاج الطبيعى طلب تغيير الوحدة التي رشح لها الاستلام فيها.