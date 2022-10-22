نقيب العلاج الطبيعي: حركة النيابات في تخصصاتنا ستكون إضافة قوية للمستشفيات

كشف الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، تفاصيل التحاق أطباء العلاج الطبيعي، بحركة النيابات خاصة بعد صدور إنشاء حركة نيابات العلاج الطبيعي والموافقة علي اعتمادها كأول حركة نيابات في مجال العلاج الطبيعي داخل المستشفيات والمعاهد التعليمية.

نيابة 65 طبيبا

وأضاف نقيب العلاج الطبيعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أصدرت قراراً باستقبال 65 طبيب علاج طبيعي في حركة نيابات العلاج الطبيعي في كافة تخصصات العلاج الطبيعي مثل العظام والأعصاب والباطنة والجراحة و صحة المرأة والأطفال والعناية المركزة، وغيرها من التخصصات الطبية.

وأكد سامي أن الهيئة ستطبق نظام النيابة في كافة المستشفيات والمعاهد التعلمية على مستوى المحافظات وأنها ستكون إضافة قوية تهدف إلى تطوير العملية التعلمية والعملية للسوق الطبي وستساهم في رفع كفأءة أخصائي العلاج الطبيعي وبالتالي تقديم خدمة طبية متميزة للمريض داخل مصر.

شروط التقديم على حركة نيابات العلاج الطبيعي

وأشار إلى أنه من شروط الخاصة للتقديم على حركة النيابات أن يكون الطبيب حاصل علي تقدير عام جيدجداً و تقدير جيد جداً أيضا في التخصص المراد التقدم له.