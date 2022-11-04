«Learn» مبادرة جديدة لمتطوعي دمياط لتنمية قدرات الشباب.. اتعلم ببلاش

مبادرة جديدة ينفذها الشباب بمحافظة دمياط، تهدف إلى تعليم الراغبين فنون التحول الرقمي والتأهيل لسوق العمل، وذلك بشكل مجاني، في إطار اهتمام الدولة بتدريب وتأهيل الشباب من الفئات العمرية المختلفة.

وأطلقت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، مبادرة «learn»، لمتطوعي «شباب يدير» شباب YLY للجامعات في نسختها الثالثة باستاد ومركز شباب مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، ضمن الخطة المركزية المقترحة لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة «YLY»، التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالتنسيق مع عدد من المديريات الخدمية.

افتتاح مبادرة «learn» وسط حضور طلاب الجامعة

مسؤولو ومتطوعو فريق «شباب يدير شباب»، افتتحوا الفاعلية بكلمة لمناقشة أهمية التحول الرقمي، وتنمية المهارات الإنتاجية وغيرها، وذلك بطريقة مبسطة وسلسة لتوصيل المعلومات للحاضرين، وشهدت الفعالية حضور طلاب الجامعات بمختلف الكليات والأقسام، من خلال الترويج للفعالية واستجابة وتفاعل الشباب حول المواضيع التي تم الإعلان عنها.

تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

مبادرة «Learn» تستهدف العديد من المجالات التي تساهم في تأهيل الشباب والطلاب لسوق العمل، وتعليمهم أساسيات مجالات التسويق الشخصي والتحول الرقمي والانتاجية وكيفية تطوير أنفسهم.. «اتعلم ببلاش».

لم تكن مبادرة «learn»، هي الوحيدة بدمياط، بل تستمر إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، في تنفيذ دورة تدريبية توعوية عن التغيرات المناخية والمشكلات البيئية التى تواجه الإنسان، وتفعيل مبادرة «اتحضر للأخضر» من أجل القضاء على الاحتباس الحراري، والحفاظ على البيئة، وذلك لأعضاء أندية التطوع التابع لإدارة الشباب بمركزي شباب مدينة دمياط، الشعراء التابعين لإدارة فرع دمياط.

وتعتبر التغيرات المناخية تعتبر واحدة من أكبر المشاكل التي تهدد بيئتنا وكوكبنا، وطالبت حملة «اتحضر للأخضر»، بالعمل على منع حرق مخلفات الأراضي الزراعية، والمخلفات البلدية، كونها تساهم في زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وتتسبب في ارتفاع متوسطات درجات الحرارة، وحدوث التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.