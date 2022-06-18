مراجعات لطلاب الثانوية العامة على شاشات تفاعلية بمركز شباب في دمياط

نظم مركز شباب «السنانية»، في محافظة دمياط، فصول مراجعة مجانية لطلاب الثانوية العامة في كل المواد، بمشاركة أشهر معلمي المحافظة، وذلك بمشاركة مئات الطلاب من مختلف قرى ومراكز المحافظة، وباستخدام شاشات تفاعلية.

المبادرة لاقت قبولاً من الجميع

وقال المهندس سامي الجحر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب «السنانية»، إن تلك المبادرة جاءت لتلبية احتياجات الطلاب، وخاصةً من غير القادرين على دفع مبالغ مالية كبيرة لسناتر الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت قبولاً كبيراً من الطلاب، بعد مشاركة أشهر المعلمين في تلك المراجعات.

واكد «الجحر» أن تلك المبادرة تُقام تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعاطف عبدالهادي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

لينك اللايف https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/468845878335939

ووجه «الجحر» الشكر لكل المعلمين المشاركين في تلك المراجعات بالمجان، ووفروا ملخصات والأسئلة المتوقعة، تحمل مجلس إدارة مركز شباب «السنانية» طباعتها وتوزيعها على الطلاب بالمجان.

وشهدت المبادرة إقبالاً شديداً حيث تزاحم طلاب وطالبات المدارس الثانوية بشعبتيها العلمية والأدبية في محافظة دمياط، بأعداد كبيرة لحضور هذه المجموعات، وكذلك تسابق معلمو المحافظة للاشتراك في هذه المبادرة بدون أجر، مساهمة منهم في تلك المجموعات، بشرح المواد المختلفة، وفق النظام التعليمى الجديد.

المعلمون: «نشعر بالسعادة»

وأكد «ربيع جلال»، معلم لغة إنجليزية، أنه يشعر بالسعادة لوجوده بمركز شباب «السنانية»، مسقط رأسه، وسعيد بتواجده بين طلابه، وأوضح أن مشاركته تطوعية من منطلق خدمة وطنية للمساهمة فى تربية النشء وتعليمه، وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إعادة الثقة بين المجتمع والمعلمين، وأنه يتم تنفيذها بكل دقة، واختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة في هذه المجموعات.

وقال «فارس الغصناوي»، مدرس جغرافيا، وأحد المشاركين في المبادرة، أنه بمجرد تواصل إدارة مركز الشباب معه للمشاركة في المبادرة، سارع بتلبية النداء، حرصاً على المشاركة كخدمة وطنية والمساهمة في بناء الانسان المصري، مشيراً إلى أنه يتبع مع الطلاب تطبيق السياسة الجديدة للوزارة، لمعاونة الطالب عى تحصيل المعلومة، بعيداً عن أسلوب التلقين والحفظ.

https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/41033941101907

وقال «أيمن المصيلحي»، معلم المواد فلسفية، إن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب في قرية «السنانية»، فضلاً عن طلاب القرى والمراكز الأخرى، الذين يحضرون المحاضرات بقاعة مركز شباب القرية، مشيراً إلى أن المعلمين سعيدون بالمشاركة في تقديم خدمة تعليمية مجانية لمساعدة الأسر، لمواجهة أعباء الحياة، خاصةً بعد ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، وأضاف أنه يجري توزيع ملخصات ونماذج امتحانية على الطلاب مجاناً، بنفس مستوى أي ملخصات يتم توزيعها في مراكز الدروس الخصوصية.

ممر شرفي لأحد الطلاب تعافى من جلطة بالمخ

وشهدت تلك المجموعات لافتة طيبة، عندما نظم الطلاب ممراً شرفياً لزميلهم «أحمد الحبشي»، الذي يعاني من أثار الإصابة بجلطة في المخ، ولكنه أصر على دخول الامتحان هذا العام، لتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات.