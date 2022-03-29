«شباب دمياط» تنظم المؤتمر القومي الأول للنشء بمشاركة 500 طليع

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، المؤتمر القومي الأول للنشء، تحت شعار «بناء جيل»، وذلك بهدف تأهيل وتدريب النشء على مجموعة من المهارات اللازمة لصقل وبناء الشخصية والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة بما يسهم فيه خدمة المجتمع المحيط بهم، ومناقشة مختلف القضايا والتحديات، وآليات مواجهتها.

بناء جيل جديد

ونفذت إدارة الطلائع فعاليات المؤتمر القومي الأول للنشء تحت شعار بناء جيل اللقاء الرابع، وذلك بالنادي الأهلي بفارسكور التابع لإدارة فارسكور بمحافظة دمياط، بمشاركة 500 طليع من مراكز الشباب التابعة الإدارة الفرعية الثمانية.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري يليه تلاوة آيات من الذكر الحكيم وفقرات شعرية متنوعة لأعضاء شعبة المنتدى الثقافي التابع لإدارة الطلائع، وذلك بحضور أسامة خليفة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والدكتور حامد الفار، أستاذ بكلية الآداب في جامعة دمياط، وحلمي ياسين الكاتب الصحفي.

الحوار وتقبل الآخر

ودار النقاش حول الحوار وتقبل الآخر وحقوق الطفل، وذلك بهدف تأهيل وتدريب النشء على مجموعة من المهارات اللازمة لصقل وبناء الشخصية والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة بما يسهم فيه خدمة المجتمع المحيط بهم، ومناقشة مختلف القضايا والتحديات، وآليات مواجهتها.

ونفذت فعاليات المؤتمر القومي الأول للنشء تحت شعار «بناء جيل »، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وبتوجيهات عاطف عبد الهادي، مدير عام المديرية بدمياط، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تأهيل وتثقيف النشء.