أكبر تجمع للعمل الأهلي في مصر.. التنمية تحد والحماية الاجتماعية قرار

جاء الإعلان عن تشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، فى مارس الماضى، بمثابة لحظة ميلاد لأكبر تجمع لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، بهدف توحيد جهود التنمية الشاملة، وبسط يده فى كافة ربوع مصر منذ اليوم الأول لانطلاقه، لتقديم العديد من أشكال الدعم للمواطنين الأكثر فقراً واحتياجاً، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، من خلال حزمة من الأنشطة والمساعدات، لتساهم فى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و«رؤية 2030»، لاقتلاع الفقر من جذوره، والتخفيف عن المواطن، ويخطو خطوات حثيثة بشكل يومى لتوحيد الجهود ومساندة الحكومة فى دعم الفئات المستحقة والأكثر احتياجاً من المواطنين، والتى من شأنها تحقيق التنمية للمواطن.

ويقدم «التحالف» العديد من أشكال الدعم المختلفة للمواطنين الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً، ولعل من أبرز أدوار التحالف تقديم الدعم المادى لعدد من الأسر، كما أن له العديد من الأدوار الملموسة على أرض الواقع، ففى كل مناسبة أو حدث يمر على الدولة يكون للتحالف دوره البارز خلال هذا الحدث، ولعل آخرها كانت قوافل «ستر وعافية»، التى تنفذ وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به، والتى وضعت لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية بهدف تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع «رؤية 2030».

ويستهدف التنسيق حول مبادرات الحماية والدعم الاجتماعى المختلفة بشكل تكاملى، على غرار مؤسسات الحكومة فى المبادرة الرئيسية «حياة كريمة»، ومد جسور التعاون مع جميع الشركاء على اختلاف مستوياتهم، والعمل بشكل لا مركزى، فكانت أولى مبادرات العمل الأهلى التنموى مبادرة «وصل الخير 1»، التى انطلقت فى شهر رمضان، ونجح فيها التحالف فى تحقيق أول أهدافه من أجل تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب جهود الدولة فى المجال بهدف تأمين المواد الغذائية للمواطنين بشكل سريع على مدار شهر رمضان، الذى جاء فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث نجحت أولى المبادرات فى الوصول إلى الأسر الأكثر تضرراً من الوضع الاقتصادى الذى يمر به العالم.

وتأتى الحماية الاجتماعية على رأس أولويات «التحالف»، حيث أعلن عن توسيع قاعدة المستحقين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية استجابة للظروف الاقتصادية الحالية، ومشاركة المؤسسات الأعضاء بالتحالف فى تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية، بوضع خطة عمل تتكامل مع خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، لضمان تغطية 20% «نحو 5 ملايين أسرة» من الأسر الأكثر احتياجاً، عبر تقديم دعم نقدى من قِبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الوطنية، مؤكداً تقديم الدعم لـ600 ألف أسرة شهرياً، بتمويل ذاتى كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء، مع التأكيد على الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة فى تنفيذ كل خطط التحالف فى هذا الشأن، بدءاً من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، وانتهاء برصد التحسن الذى يطرأ فى أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين .

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أمس الخميس، قافلة «ستر وعافية 3» لأهالى قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد، وذلك بمشاركة أكثر من 12 كياناً من كيانات «التحالف».

وأشار «التحالف، فى بيان، إلى أنه تم تنظيم قوافل «ستر وعافية» تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقاً لخطة الحماية الوطنية الخاصة بالتحالف، والتى تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، من أجل تخفيف العبء عنهم والتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

استجابة لتوجيهات السيسي.. «التحالف الوطني» يطلق قافلة «ستر وعافية 3»

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية فى تخصصات مختلفة للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها، بالإضافة إلى التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتوعية ذوى الهمم بكارت الخدمات المتكاملة، والتوعية بكيفية التعامل معهم لدمجهم فى المجتمع.

الخدمات تتنوع بين مساعدات نقدية ودعم غذائي وخدمات للرعاية الصحية

تتضمن القافلة أيضاً توزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين لحملة «دفا الشتاء» من مؤسسات التحالف، علاوة على إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس، وتوفير معرض ملابس، وغيرها من الأنشطة. إلى جانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى لتمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى، وكذلك توجيه رسائل بالحفاظ على البيئة دعماً لمؤتمر المناخ المزمع انعقاده بعد يومين فى شرم الشيخ.

شارك فى القافلة 13 كياناً من كيانات التحالف، هى: «مستشفى الناس، جمعية مصطفى محمود، صناع الخير، راعى مصر، صناع الحياة، بنك الطعام، مصر الخير، أبوالعينين، رسالة، الأورمان، عدالة ومساندة، مؤسسة بهية»، وبمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذى.