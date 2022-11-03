وفاة الرابر عفريت الكلام.. أبرز 6 معلومات عن محمد ياسر

تصدر نبأ وفاة الرابر عفريت الكلام، محمد ياسر، محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ صباح اليوم الخميس، إذ خيم الحزن على زملائه وجمهور الراب، لرحيله بشكل مفاجئ.

وبعد وفاة الرابر عفريت الكلام، ترصد «الوطن»، أبرز 6 معلومات عن محمد ياسر، وهي:

- من مواليد عام 1984.

- حاصل على ليسانس حقوق.

- حاصل على دبلومة في التحكيم الدولي.

- وقع في غرام الموسيقى منذ طفولته، كونه نشأ وسط أسرة فنية تعشق الفن والمزيكا بشكلٍ عام.

- مارس اللعب على آلة الدرامز في صغره، حيث كان يُمارسه طوال الوقت داخل المنزل.

- بدأ في حب الراب منذ عام 1993 تقريبًا.

وعقب وفاة الرابر عفريت الكلام، حرص عدد كبير من أصدقاءه على تقديم واجب العزاء، إذ كتب أحدهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة رثاء، قائلًا: «كنت صاحب طيب وطموح.. أنا من أكتر الناس الكتير اللي عارفين قلبك الأبيض ونظرتك البسيطة للأمور و للحياة بلا أحقاد أو نفسنة وعارف إنك إتظلمت كتير في مسارات الحياة المختلفة والمعقدة اللي حطيت فيها بصمتك كلنا بنشوفها من برا نقول ونعيد ونزيد ولكن مش كلنا عدينا باللي عديت بيه يا جبل وكنت تقع وتقوم وقبل ما تقع تاني بتعرف إزاي تقع واقف وبتضحك ضحكتك المميزة».