ارتفاع مصابي حادث سوهاج إلى 26 شخصا.. و10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا

ارتفع عدد مصابي حادث سوهاج اليوم الخميس على الطريق الصحراوي الشرقي بين سيارتي ميكروباص إلى 26 مصابا و3 ضحايا من ركاب السيارتين، إذ وقع الحادث عند الكيلو 60 بالطريق الصحراوي الشرقي عند مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وجرى نقل المتوفين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، بينما تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

كان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص إحداهما أجرة محافظة قنا والأخرى أجرة محافظة سوهاج، ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقل مدير أمن سوهاج اللواء محمد عبد المنعم الشرباش إلى موقع الحادث ترافقه وحدة بحث جنائي لمعاينة الحادث وعمل اللازم، وبالانتقال لموقع الحادث تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وهرع لموقع الحادث أكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري رفع آثار الحادث الآن وإعادة سير الطريق.