ضبط شخص أنشأ محطة بث تليفزيوني دون ترخيص في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، من ضبط شخص لإنشائه محطة بث تليفزيونى لاسلكية «دون ترخيص»، لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيا، بمدى تغطية يشمل دائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية «دون ترخيص»، لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيا بمدى تغطية يشمل دائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة به، وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف، تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية، والتقابل مع مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف، وأمكن ضبطه.

ضبط 26 جهاز إلكتروني

وبالتفتيش في حضوره، تم العثور على عدد 26 جهاز إلكتروني، يستخدم في «استقبال الإشارة- معالجتها- فك شفرتها- تخزين المحتوى المقرصن- إعادة تشفيرها- بث الإشارة للمشتركين بالشبكة» والمستلزمات، والعدد والأدوات المستخدمة -2 حاسب آلي يستخدمان في نشاطه- هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء.

وبمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات بقصد التربح المادي، ويشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية، تغطي مساحة 40 كيلو متر دائري، وتقدم الخدمة لنحو «10000» مشترك، نظير مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.