وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ

استعرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال أيام، مع مساعدي الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

مواصلة الجهود الأمنية

وأعرب وزير الداخلية عن تقديره لجهود رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات، مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمني على الأصعدة كافة، رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية، والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول.

وشدد اللواء محمود توفيق، على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط الجرائم التموينية، واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم.

مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ

وتابع وزير الداخلية، محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، موجّها بضرورة التواجد الأمني الميداني في إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل، فضلا عن اتخاذ التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر، واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لمحافظات الجمهورية، لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمني.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية، أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.