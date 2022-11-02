«الداخلية» تحبط تهريب أضخم شحنة أجهزة إلكترونية من إحدى الدول

نجحت وزارة الداخلية في إحباط تهريب أضخم شحنة أجهزة إلكترونية من إحدى الدول، يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب لحماية الإقتصاد المصرى وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.

البداية عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ«مباحث الأموال العامة - شرطة ميناء القاهرة الجوي»، باعتزام إحدى شركات الاستيراد تهريب 25 طرد بعدد 200 كرتونة تحوي أجهزة إلكترونية إلى داخل البلاد من إحدى الدول على أنها كواشف معملية على خلاف الحقيقة.

إجراء التحريات وجمع المعلومات

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة في عمليات الرصد والتتبع أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، كما أمكن ضبط الشحنة بميناء القاهرة الجوى وبتفتيشها تم ضبط ما يلي «23983 هاتف محمول، و5646 ساعة يد ذكية، و830 سماعة بلوتوث، و4409 عبوة أجهزة إلكترونية طبية وأدوية ومستحضرات تجميل عالية القيمة، و108 كيلو جرام مشغولات يشتبه في كونها معادن ثمينة، و7936 شيشة إلكترونية ومستلزماتها، وكمية من اللوحات الإلكترونية الخاصة بأجهزة طبية متقدمة.

القبض على 3 متهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين، وتُقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع بأكثر من 450 مليون جنيهاً تقريباً.