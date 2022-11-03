«الداخلية»: ضبط 56 قطعة سلاح وتنفيذ 47 ألف حكم خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 56 قطعة سلاح ناري بحوزة 40 متهما، وذلك على النحو التالي 4 بنادق آلية، 10 بنادق خرطوش، طبنجة، 41 فرد محلي، 89 طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزينة متنوعة، (154) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 47 ألف حكم قضائي

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 47008 أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالي: (151) حكم جناية، (15916) حكم حبس جزئي، (3509) حكم حبس مستأنف، (20718) حكم غرامة،(6714) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط (249) قضية مواد مخدرة، بإجمالي 275 متهما ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت (28,019 كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (20,725 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (11,735كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (301,600 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,850 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (1,118كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (2,023 كيلو جرام). كمية من مخدر فودو وزنت (100 جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (751 جرام). عدد (4269) قرص مخدر.

ضبط 20 متهما هاربا

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهما، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهما. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (237) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23508) مخالفة مرورية متنوعة. في مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.