آخر كلمات المحلل الاقتصادي محمد نجم قبل رحيله: «صامد ومكمل في المعركة»

غيب الموت المحلل الاقتصادي محمد نجم، مساء اليوم الخميس، بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض.

وكانت آخر كلمات محمد نجم، منذ يوم 20 أكتوبر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كلمة شكرًا مش كفاية على كل بوست ودعوة وكلمة ورسالة ومكالمة وزيارة وطبطبة وحضن ودعم وصلاة ومساعدة اتعملت عشاني الفترة الأخيرة».

وأضاف: «أنا كويس وصامد ومكمل في المعركة.. السرطان مرض مش سهل ورخم وغلس وأوجاعه صعبة ومنهكة، لكن أنا كمان لشهور طويلة من بداية الأزمة أثبت إن عزيمتي مش لينة ومش سهل كسري وإرادتي أقوى من كل ده، وربنا معايا وهو سبحانه أكبر من أي شيء وكل شيء».

وتابع: «بعتذر عن متابعة الاتصالات والرسايل لكن بطمنكم وبشكركم مرة تانية من قلبي لكل مشاعركم النقية الطيبة، وأتمنى استمرار دعائكم.. وقريبا نحتفل بانتصارنا بإذن الله».