مغطى بالكتان الأحمر والزهور.. تفاصيل العثور على التابوت الذهبي لتوت عنخ أمون

واصلت وزارة السياحة والآثار حملة «100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة»، والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي، احتفالًا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

ودُفن جثمان الملك توت عنخ آمون داخل ثلاثة توابيت، وهذا التابوت الذي نشرته الوزارة ضمن حملتها، هو الأوسط منها، ومصنوع من الخشب المذهب ومُطعم بالزجاج الملون.

وضع الملك توت عنخ آمون في التابوت

يتخذ التابوت هيئة الملك في الوضع الأوزيري، تتقاطع يديه على صدره ويُمسك بعصا ومذبة، بينما يظهر نص باللغة المصرية القديمة على الجزء السفلي للتابوت.

وعَثر هوارد كارتر على هذا التابوت مُغطى بلفائف من الكتان الأحمر تعلوه أكاليل جافة من الزهور.