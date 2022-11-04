سحر المحميات يجذب السائحين لشواطئ البحر الأحمر.. شعاب مرجانية وكائنات بحرية

المحميات الطبيعية في البحر الأحمر، واحدة من عوامل جذب السائحين للمنطقة، حيث تتسبب في انتعاش حركة السياحة في مدن المحافظة، ويستمتع السائحون بالرحلات البحرية إلى الجزر والمحميات الطبيعية بمدينة الغردقة والتي جذب سحرها السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات تزامنا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ والتي ستنطلق فعاليتها في السادس من شهر نوفمبر الجاري بحضور عدد من رؤساء العالم في مدينة شرم الشيخ.

الجزر الشمالية بالبحر الأحمر

وبحسب تصريحات الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر لـ«الوطن»، فإن المحميات الطبيعية جذبت الآلاف من السائحين لممارسة الغطس ورؤية الشعاب المرجانية النادرة والتي تحافظ على التوازن البحري والتنوع البيولوجي تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ.

كائنات بحرية نادرة

من بين المحميات الطبيعية التي تجذب السائحين هي محمية الجزر الشمالية، إذ تقع شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر تبلغ مساحتها 200‪0 كيلو متر مربع، ويطلق عليها درة المحميات الطبيعية وتضم نحو 16 جزيرة متنوعة، تشكل موقعا مهما لتكاثر الكائنات البحرية النادرة مثل السلاحف الخضراء تقيم أسراب من الدلافين المتنوعة على الشواطئ بالمدن المختلفة

الشعاب المرجانية

وتحوي مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية يصل عمرها إلى الآلاف السنين وتعتبر من أهم مواقع الغوص في العالم، مثل منطقة شعاب «شعاب العرق والفانوس» شمال الغردقة جعلها مقصدًا مهمًا وموقعًا مميزًا لسائحي العالم.