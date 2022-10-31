كيف يقضي السياح أوقاتهم على شواطئ الغردقة؟.. «لعب وفن ويوجا»

تشهد الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة حالة من الرواج السياحي من نزلاء السياحة الخارجية خاصة مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة من مختلف الجنسيات الأجنبية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامناً مع بدء الموسم السياحي الشتوي.

السائحون على شواطئ الغردقة

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن الغردقة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران إذ تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية آلاف السائحين يوميا من مختلف الجنسيات الأجنبية ما يقرب من حوالي 15 جنسية أجنبية.

ولفت إلى أن السائحين يأتون الغردقة خصيصاً للاستمتاع بأشعة الشمس الذهبية والأجواء الدافئة على الشواطئ حيث يبدأ السائحين يومهم بالاستيقاظ مبكرا وتناول وجبة الإفطار في الساعة السابعة صباحاً ثم الجلوس على الشاطئ.

فقرات وبرامج للسائحين

وأضاف أن يوميات السائحين بالفنادق تكون بمشاركة فرق الأنيميشن والتي تعد فقرات وبرامج ترفيهية واستعراضية وفقرات رياضية لممارسة اليوجا وفقرات فنية ومسابقات مختلفة وتمارين رياضية في حمامات السباحة وذلك حتى موعد غروب الشمس ويتخلل ذلك وجبة الغداء في الساعة الواحدة مساء.

ثم تبدأ فقرات المساء بعد تناول العشاء في الساعة السابعة مساء وتشمل فقرات موسيقية وعروض أجنبية وشعبية متنوعة منها فلكلور ورقص شرقي وحفلات موسيقى وممارسة ألعاب مختلفة.