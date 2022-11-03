مطارات البحر الأحمر تستقبل 18 ألف سائح مع بدء الموسم الشتوي

تستقبل مطارات البحر الأحمر الدولية، اليوم الخميس، آلاف السائحين من مختلف الجنسيات عبر 115 رحلة طيران من المقرر وصولها إلى مطار الغردقة ومرسى علم حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر.

115 رحلة طيران للسياح

وأكد مصدر ملاحي، أن حركة تشغيل رحلات الطيران واصلت ارتفاعها مع قرب بدء الموسم السياحي الشتوي، ومن المقرر أن تستقبل مطارات البحر الأحمر اليوم قرابة 18 ألف سائح من جنسيات مختلفة، يستقبل منها مطار الغردقة الدولي 98 رحلة طيران «منتظم وشارتر»، فيما يستقبل مطار مرسى علم 17 رحلة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

ارتفاع حجز الفنادق والمنتجعات

وأكد سامح جمعة الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم، إذ تستقبل الفنادق آلاف السائحين يومياً من حوالي 15 جنسية من مختلف دول العالم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.