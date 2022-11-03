الدول المشاركة في قمة المناخ 2022 تستعد للسفر لشرم الشيخ

تتوجه الأنظار الأحد المقبل إلى مدينة شرم الشيخ بشمال جزيرة سيناء التي تحتضن مؤتمر المناخ كوب 27 كثاني دولة إفريقية تستضيف قمة المناخ بعد دولة المغرب التي احتضنتها مرتين من قبل.

توافد الدول المشاركة في قمة المناخ 2022 الأيام المقبلة

تستمر الدول المشاركة في قمة المناخ في الحضور حتى مع بدء المؤتمر، المقرر إقامته من الأحد 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر الجاري، لمناقشة التغيرات المناخية التي ستؤثر على أغلب دول العالم خاصة الدول النامية.

الجزائر ستكون من الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على السفر إلى جمهورية الجزائر لمدة يومين حرصا على حضور القمة العربية قبل 5 أيام فقط من افتتاح مؤتمر المناخ الذي أكدت الجزائر أنها ستحضر فيها بوفود عالي المستوى.

مشاركة 90 رئيس دولة في قمة المناخ 2022

وسيحضر قادة الدول المشاركة في مؤتمر المناخ من مختلف دول العالم بعد دعوة أكثر من 200 حكومة للمشاركة، وسيحضر 40 ألف مشترك في مؤتمر المناخ كوب 27 ومن بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة مختلفة حول العالم وسط توقعات بمشاركة 90 رئيس دولة لتباحث قضية تغيرات المناخ وتأثير هذا الأمر على البيئة.

أبرز الدول المشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وسيكون من أبرز قادة الدول المشاركة في مؤتمر المناخ، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيطلق مبادرة بيئية من شرم الشيخ والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الذي سيحضر في يوم 11 نوفمبر.

وتخصص مصر أماكن للتظاهر للمشاركين في قمة المناخ، وحرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على زيارة شرم الشيخ للوقوف على أخر التحضيرات الخاصة بمؤتمر المناخ.