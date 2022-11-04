قيادات محافظة سوهاج يزورون مصابي تصادم سيارتي «ميكروباص»

توجه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج والدكتور أحمد سامي نائب المحافظ وعدد من القيادات الأمنية منذ قليل للمستشفى الجامعي، وذلك لتفقد حالات المصابين في حادث طريق سوهاج- البحر الأحمر، حيث وجه رئيس الجامعة بسرعة عمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتلقى العلاج للمصابين، وتوفير كافة الخدمات الطبية والرعاية لهم، وتواجد كل الطاقم الطبي والتمريضي اللازم.

13مصاب وصلوا مستشفى سوهاج الجامعى

وأوضح رئيس الجامعة، أن حالات الإصابة التى استقبلها مستشفى الجامعة بلغت 13 مصابًا، منهم 3 وصلوا جثث هامدة، 3 حالات تم نقلهم فوراً للعناية المركزة، وحالة دخلت فورًا للعمليات لإجراء عملية استكشاف، بالإضافة إلى عدد 6 حالات متوسطة جاري تقييمهم وإجراء الأشعات المطلوبة لهم، مضيفاً أن الحادث نتج عن تصادم سيارتي «ميكروباص» تقلان مجموعة من الركاب قبل الكيلو 60 من طريق سوهاج- البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم.

توفير العلاج للمصابين

وشدد رئيس الجامعة على توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين طوال فترة إقامتهم بالمستشفى، حتى استكمال العلاج وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدير بالذكر أنه كان في استقبال المصابين كلاً من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والدكتورحمدى سعد المدير التنفيذي للمستشفى والدكتور أحمد جابر مدير المستشفى الجامعي القديم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطباء المقيمين وهيئة التمريض من مختلف أقسام الطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم.