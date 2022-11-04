محافظ سوهاج يوجه بتوفير الدعم العاجل لضحايا حادث طريق «البحر الأحمر»

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تداعيات حادث اصطدام سيارتي ميكروباص على طريق «سوهاج - البحر الأحمر»، أمس الخميس، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين تم نقلهم لمستشفيات سوهاج الجامعي وسوهاج التعليمي وأخميم المركزي.

متابعة حالة المصابين

وكلف محافظ سوهاج الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع جامعة سوهاج، والانتقال لموقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفين لذويهم، حيث انتقل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة، لمستشفيات سوهاج الجامعي وسوهاج التعليمي وأخميم، لمتابعة حالة المصابين والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، فيما تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث فور وقوعه لنقل المصابين إلى المستشفيات.

تقديم العزاء لأهالي الضحايا

وتقدم محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وموجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.