محافظ سوهاج يوجه بصرف تعويضات لضحايا تصادم سيارتين «ميكروباص»

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ببحث حالات المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» على طريق سوهاج / البحر الأحمر، والذي وقع مساء الخميس، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 23 آخرين من محافظتي سوهاج وقنا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة لأسر المتوفين، وللمصابين.

التنسيق بين الصحة والتضامن

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجري التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة على مدار الساعة لحصر حالات الوفاة والاصابة، لافتًا إلى صرف مبلغ 50 الف جنيه لحالة الوفاة إذا كان المتوفى رب أسرة، و50 ألف جنيه في حال العجز الكلى، و25 ألف جنيه حال كان المتوفى أحد أفراد الأسرة، مشيرًا إلى صرف مبلغ يتراوح من ألف جنيه وحتى 5 آلاف جنيه لكل مصاب وفقًا لحالة المصاب وفترة تواجده بالمستشفى، بالإضافة إلى مبلغ 250 جنيها إعاشة لكل فرد من أفراد الأسرة خلال الخمس أيام الأولى، وذلك وفقًا لما تقره وزارة التضامن الاجتماعي.

التعازي للمتوفيين

وتقدم محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وموجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، والاجتماعية للمتضررين من الحادث.