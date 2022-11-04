إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأعيرة النارية بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بينهم أشقاء في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج، إذ تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز طما بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وبإلانتقال لموقع الحادث تبين أن المشاجرة بين «طرف أول»: «مصطفى ا م ا»، سن 28 عامل مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وجرح طعني بالبطن، وشقيقه «محمود ا م ا»، سن 25 عامل، مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي وطرف ثان، هم: «محمد م ح ع» سن 30 سنة، عامل، مصابا بجرحين رضيين بفروة الرأس والجبهة، وتم نقله لمستشفي طما المركزي و«حسين م ح ع»، سن 24 عامل، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم و«حسن م ح ع» سن 20 طالب، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وهما شقيقي الأول، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

خلافات الجيرة

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة المتهم الأول من الطرف الثاني سلاح ناري «فرد روسي محلي الصنع»، وأفادا بأنهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح «محمد علي»، المحامي في تصريحات لـ«الوطن، أن عقوبة الضرب تصل للحبس 3 سنوات.