تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بسبب خلافات الجيرة بأسوان.. اعرف العقوبة المتوقعة

أمرت جهات التحقيق بحبس عامل لاتهامه بقتل جاره في منطقة نصر النوبة بأسوان بسبب خلافات الجيرة وقيام المجني عليه بإتلاف بعض المزروعات بأرضه، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان وأهلية المجني عليه.

كواليس الجريمة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة نصر النوبة بأسوان، كانت بدايتها بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد العثور على جثة شاب، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا.

وجود خلافات جيرة

سبب ارتكاب المتهم للجريمة كما تبين يرجع إلى وجود خلافات جيرة بينهما بسبب قيام المجني عليه بإتلاف بعض المزروعات بأرضه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وقام رجال الشرطة بضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقتل المجني عليه بسبب خلافات الجيره بينهما، وأرشد عن الأداة المستخدمة سلاح أبيض «سكين»، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، أوضح لـ«الوطن» عن تفاصيل العقوبة المتوقعة إن هذه الجريمة تمت بالقتل العمد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وإذ أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).